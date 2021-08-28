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مستشار السيسي الصحي يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر

أخبار العالم العربي

مستشار السيسي الصحي يكشف موعد ذروة الموجة الرابعة لكورونا في مصر
Reuters Mohamed Abd El Ghany
عامل صحي مصري
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كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية، عن موعد "ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا" في البلاد.

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وقال محمد عوض تاج الدين: "ذروة الموجة الرابعة متوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل"، لافتا إلى أن "التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة هي الطرق الأكثر أمانا وفعالية في مواجهة فيروس كورونا.

كما أوضح تاج الدين أن "الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر بدأت بمتحور "دلتا بلس"، محذرا من "أعداد مصابي الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة".

وأشار مستشار السيسي الصحي إلى أن "الإصابات ستتراوح حدتها بين البسيطة والمتوسطة"، داعيا المواطنين إلى "حجز لقاح ضد فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس".

ولفت إلى أنه "كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا، قل عدد الوفيات وكانت الإصابات أقل خطورة، مؤكدا قدرة اللقاحات على مواجهة جميع المتحورات.

وقال: "دلتا بلس ليس أشرس المتحورات ولكن أسرعها، حيث أن الفرد الواحد قادر على إصابة 8 أشخاص"، مطالبا المواطنين بـ"عدم الإحساس بالملل تجاه التدابير الصحية وطول الوقت منذ انتشار جائحة فيروس كورونا".

المصدر: "الوطن"

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