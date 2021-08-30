لبنان.. الحكم على أحمد الأسير بالسجن 20 عاما مع الأشغال الشاقة

قضت المحكمة العسكرية اللبنانية بسجن الشيخ أحمد الأسير 20 عاما مع الأشغال الشاقة بعد إدانته بالتورط في جريمة قتل عسكريين بمنطقة بحنين في المنية شمالي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت حكما قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 20 عاما بحق الشيخ أحمد الأسير وتجريده من حقوقه المدنية، وتغريمه مبلغ 51 مليون ليرة لبنانية".

وأضافت أنه هذا الحكم جاء بعد "إدانته بالتورط بحادثة الاعتداء على دورية للجيش اللبناني في منطقة بحنين - المنية، التي أسفرت عن استشهاد عسكريين، وتمويل المجموعة التي نفذت هذا الاعتداء والتحريض عليه".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"