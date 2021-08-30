وزير الدفاع العراقي يتحدث عن الخروقات التركية ويستذكر صدام حسين - فيديو

تحدث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد عن الخروقات العسكرية التركية شمالي البلاد، واستذكر في هذا الصدد الرئيس السابق للبلاد صدام حسين.

وقال خلال ندوة حوارية في "ملتقى مركز الرافدين" للحوار ببغداد، إن "تركيا تستغل أوضاع العراق، ونحن لا نحرك ساكنا".

وأضاف: "لا أريد أن أمجّد بصدام، لكن لو كان وضع العراق طبيعيا، لما تمكن أي أحد من الدخول مترا واحدا".

وتابع أن "الدول تستغل وضعنا الحالي وتأخذ حقوقها على حسابنا.. في البدء علينا إخراج حزب العمال الكردستاني من شمال العراق ومن ثم يكون بعدها لكل حادث حديث".

المصدر: RT