الأعرجي: ما زلنا بحاجة لمساندة التحالف الدولي في العراق

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن "العراق ما زال بحاجة لمساندة التحالف الدولي في مجالات الدعم الجوي والتسليح والتدريب".

وقال الأعرجي خلال مشاركته بـ"ملتقي الرافدين" للحوار، إن "وجود التحالف الدولي تم بطلب رسمي من الحكومة العراقية في مجالي التدريب والدعم الجوي"، لافتا إلى أن "العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية".

وأضاف، أن "انسحاب القوات الأمريكية القتالية سيتم بشكل كامل نهاية العام الجاري، وأن الأمر اتفق عليه مع الإدارة الأمريكية"، مبينا أن "الحكومة العراقية طلبت من الناتو المساهمة بتدريب جميع الأجهزة الأمنية العراقية".

وأكد، أن "الناتو والشرطة الإيطالية يقدمان مهام تدريبية في إطار التحالف الدولي"، مبينا أن "هناك اتفاقا على مساهمة إيطاليا في تدريب قوات الشرطة العراقية، وأيضا مهمة الناتو تنص على تدريب الأجهزة الأمنية المختلفة".

وفي السياق، أشار إلى أن "اتفاق سنجار منصف ومحترم والحكومة مصرة على إنجاحه ولا نستطيع أن نأتي باتفاق يرضي الجميع بنسبة 100%"، موضحا أن "2500 من أهالي سنجار تم تدريبهم لتسلم ملف الأمن داخل القضاء".

المصدر: "واع"