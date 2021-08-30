اليمن يسجل 45 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا في اليمن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات، وسط تحذيرات من ارتفاع حالات الوفاة في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وذكرت اللجنة ومقرها عدن أن "محافظة حضرموت النفطية شرق البلاد تصدرت حالات الوفاة لليوم الرابع على التوالي بـ6 حالات، وحالة في كل من محافظتي لحج وشبوة، وذلك مقابل 33 إصابة و11 وفاة أمس الأحد، في ثاني أكبر حصيلة وفيات خلال أقل من أسبوع".

وأرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد، إلى 7829 إصابة، توفي منها 1469 حالة، بينما تعافى 4813.

وترجح مصادر مطلعة، أن "عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير".

المصدر: "رويترز"