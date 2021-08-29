اليمن يسجل ثاني أكبر حصيلة وفيات يومية بكورونا

سجل اليمن اليوم الأحد ثاني أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا وسط موجة ثالثة من الجائحة.

وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا ومقرها عدن أنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة بكوفيد-19 و11 حالة وفاة في ثاني أكبر حصيلة وفيات رسمية معلنة خلال أقل من أسبوع مقارنة مع 40 إصابة وثلاث حالات وفاة يوم السبت.

وكان اليمن سجل الأربعاء 14 حالة وفاة في أكبر حصيلة رسمية معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء و45 إصابة جديدة "بكوفيد-19".

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 7784 إصابة، توفي منها 1461 حالة بينما تعافى 4797.

المصدر: "رويترز"