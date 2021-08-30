 
مباشر

مسؤول مصري: السعودية في طريقها لفتح حدودها بالكامل أمام العمالة المصرية

أخبار العالم العربي

مسؤول مصري: السعودية في طريقها لفتح حدودها بالكامل أمام العمالة المصرية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r63l

قال الملحق العمالي بسفارة مصر في الرياض المستشار كريم أبو السعود، إن السعودية في طريقها لفتح الحدود بالكامل أمام العمالة المصرية الوافدة.

وأوضح أبو السعود أنه "يتم حاليا حصر العمالة المصرية العائدة إلى المملكة، بالتنسيق بين المكاتب المصرية"، مبينا أن "سماح السعودية بحصول الوافدين على جرعة ثالثة تنشيطية للقاح كورونا، يشير إلى أنها في طريقها للفتح الكامل".

وأشار إلى أن "السعودية تشترط على الوافدين أن يكونوا قد حصلوا على جرعتين من لقاحات سينوفارم وسينوفاك، والجرعة الثالثة التي يحصل عليها الوافد عند وصوله من أجل زيادة الاحتراز".

ويرى أبو السعود أن "تحديد اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة يعد انفراجا في موقف المصريين المتواجدين في مصر بالوقت الحالي، وينبئ بقرب فتح خطوط المجال الجوي في القريب العاجل".

المصدر: اليوم السابع

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا