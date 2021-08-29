الصحة المصرية تعلن برتوكول علاج كورونا الجديد وموعد تطبيقه
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r62z
أعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية أنه سيبدأ العمل ببرتوكول فيروس كورونا المحدث في البلاد اعتبارا من الاثنين 30 أغسطس.
وأضاف بمداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن"، أن البرتوكول المحدث أضيفت عليه بعض الأدوية التي تمنع متلازمة ما بعد الشفاء من كورونا.
ولفت إلى أنه سيتم تدريب كافة الأطباء والعاملين في مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية على تطبيق البروتوكول الجديد.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.