الصحة المصرية تعلن برتوكول علاج كورونا الجديد وموعد تطبيقه

أعلن الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية أنه سيبدأ العمل ببرتوكول فيروس كورونا المحدث في البلاد اعتبارا من الاثنين 30 أغسطس.

وأضاف بمداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن"، أن البرتوكول المحدث أضيفت عليه بعض الأدوية التي تمنع متلازمة ما بعد الشفاء من كورونا.

ولفت إلى أنه سيتم تدريب كافة الأطباء والعاملين في مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية على تطبيق البروتوكول الجديد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية