 
مباشر

الرئيس الجزائري يوقع مرسوما يستدعي الهيئة الناخبة

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يوقع مرسوما يستدعي الهيئة الناخبة
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r62n

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما يستدعي الهيئة الناخبة لبحث الانتخابات المحلية المبكرة التي ستجرى يوم السبت 27 نوفمبر 2021.

وجاء في بيان للرئاسة: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت 28 أغسطس 2021، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم السبت 27 نوفمبر 2021".

وتضمن المرسوم نفسه الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية خلال المفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر 2021.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا