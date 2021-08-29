الرئيس الجزائري يوقع مرسوما يستدعي الهيئة الناخبة
Reuters
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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما يستدعي الهيئة الناخبة لبحث الانتخابات المحلية المبكرة التي ستجرى يوم السبت 27 نوفمبر 2021.
وجاء في بيان للرئاسة: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت 28 أغسطس 2021، مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم السبت 27 نوفمبر 2021".
وتضمن المرسوم نفسه الشروع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية خلال المفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر 2021.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
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