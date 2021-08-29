شويغو يكشف سر نجاح روسيا في سوريا

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن سر نجاح الجيش الروسي في سوريا، يكمن في أن موسكو، على عكس واشنطن، تنظر باحترام واهتمام إلى خصوصيات الدول الأجنبية.

وأكد شويغو، أن روسيا، لا تحاول بتاتا فرض قواعدها، على الدول الأخرى.

وأضاف شويغو، في لقاء تلفزيوني: "أولا، أود القول إننا لا نفرض أسلوب حياتنا على أحد. ثانيا، لقد جئنا إلى هناك بأهداف محددة للغاية تتمثل في محاربة الإرهابيين، وليس ضد سلطات الدولة".

وأكد الوزير، أن روسيا لا تحاول فرض "أسس الديمقراطية" هناك، كما يفعل الآخرون.

وردا على سؤال، لماذا نجحت روسيا في سوريا، في حين فشلت الولايات المتحدة هناك، أشار شويغو إلى أن روسيا، عند تنفيذها المهام في دول أجنبية، توضح دائما لشركائها أن هدفها الرئيسي، هو دعم هذه الدول، وليس فرض سلطات جديدة هناك.

وقال: "نحن نقول، جئنا لدعمكم، وليس لإنشاء نظام جديد، أو سلطة جديدة، أو دولة جديدة، أو فرض الرأسمالية بدلا من الاشتراكية هناك، أو العكس. بالطبع لا. نحن نقوم بذلك بكل إخلاص، دون أن تكون هناك أهداف ثانية وثالثة".

المصدر: نوفوستي