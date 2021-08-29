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مراسلنا: ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين (صور)

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مراسلنا: ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين (صور)
Reuters
الرئيس الفرنسي في زيارة للموصل
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وصل إلى مدينة الموصل شمالي البلاد، في ثالث محطة له بعد بغداد وأربيل.

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وذكر مراسل RT، أن ماكرون وصل إلى الموصل في ثاني أهم زيارة للمدينة بعد زيارة البابا فرنسيس في مارس الماضي.

وأضاف، أن الرئيس الفرنسي زار كنيسة الساعة، وسيزور أيضا جامع النوري الكبير الذي أعلن فيه زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي "خلافته" عام 2014.

وأشار إلى أن ماركون التقى مجموعة رجال دين مسيحيين.

مراسلنا: ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين (صور)
Reuters
مراسلنا: ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين (صور)
Reuters
مراسلنا: ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين (صور)
Reuters

المصدر: RT

 

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