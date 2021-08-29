بعد بغداد.. ماكرون يصل أربيل ويلتقي بارزاني

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في زيارة رسمية.

وذكر مراسل RT، أن رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني استقبل ماكرون فجر اليوم في مطار أربيل الدولي.

وأضاف، أن ماكرون سيزور مدينة الموصل أيضا في زيارة هي الأولى له للمدينة التي خرجت من سيطرة تنظيم "داعش" قبل أربع سنوات.

وكتب بارزاني على حسابه في تويتر: "يسعدني أن أرحب بصديقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أربيل. إنني أتطلع إلى مناقشة العلاقات الثنائية والانتخابات العراقية وغيرها من القضايا الملحة مع الرئيس ماكرون. ولا زلت ممتنا لدعم فرنسا المستمر لإقليم كوردستان والعراق".

I’m delighted to welcome my friend, French President @EmmanuelMacron to Erbil tonight. I look forward to discuss bilateral ties, Iraqi elections and other pressing issues with President Macron. I remain grateful for France’s continued support to the Kurdistan Region and Iraq. pic.twitter.com/imRrnMiAvI — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) August 29, 2021

المصدر: RT