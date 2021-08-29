مراسلنا عن شهود عيان: قتلى وجرحى بهجوم على قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن

أفاد مراسلنا في اليمن الأحد بسقوط قتلى وجرحى، قال شهود عيان إنه نتيجة هجوم صاروخي وبطائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج جنوب اليمن.

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كما نقل المراسل عن شهود عيان بينهم صحفي من محافظة تعز، تأكيدهم أن ثلاثة صواريخ أطلقت من مدينة الحوبان في تعز الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مستهدفة قاعدة العند.

وأفادت وكالة الصافة الفرنسية نقلا عن مصادر طبية تأكيدها مقتل سبعة عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وأصابة أكثر من 50 آخرين بجروح الأحد في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن".

RT

RT

وأوضح مسؤولون في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس أن الهجوم الذي نسب إلى الحوثيين، استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد.

وقال مسؤول حكومي محلي إن "الحوثيين استهدفوا القاعدة بصواريخ وطائرات مسيرة".

من جانبها، أفادت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون في لحج بأنها تسلمت جثث 7 قتلى واستقبلت أكثر من 50 جريحا بعد الهجوم.

المصدر: RT+ أ ف ب

صلاح العاقل- اليمن