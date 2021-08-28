الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف استمرار محاولات الحوثيين في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وأنه يتخذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

​وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن والسعودية.

المصدر: وكالات