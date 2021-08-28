مصر.. تسجيل إصابات بـ"ضبابية المخ" بين المتعافين من كورونا (فيديو)

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، عن تداعيات ما بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وقال: "مؤخرا بدأنا رصد إصابة البعض ممن تعافوا من كورونا بأعراض كثيرة جدا".

وأضاف أنه كان يلقي محاضرة في لقاء علمي طبي يوم الجمعة وتحدث عن هذا الملف، ورصد أن هناك أعراضا تصيب الجهاز العصبي وأعراضا نفسية وعضوية تتمثل في ألم بالعضلات والمفاصل بعد الشفاء من كورونا.

وتابع: "الواحد يحس إنه همدان، ودي تسمى ضبابية المخ، يحس أن دماغه مش رايقة ومش فايقة".

وأشار إلى أن الأخطر من كل ذلك هو إصابة الجهاز التنفسي بالتليفات، وما ينتج عن ذلك من قصور به قد يمتد لعدة أشهر، وكل هذه التداعيات موجودة ورصدت في مصر، وكلما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا كلما زادت نسبة الحالات المصابة بهذه التداعيات.

وقال إن هذه الحالات تمثل من 10 إلى 15% بين المتعافين من فيروس كورونا، موضحا أن هذه الأعراض ليست غريبة ورصدت في مصر ويتم علاجها.

وأضاف أنه كلما زاد سن المصاب بالفيروس كلما زادت فرص حدوث هذه التداعيات، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن، وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض صدرية، وأمراض مناعية وأمراض القلب وأمراض الأورام، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر.

وتابع: "لما رصدنا وحللنا آلاف الأرقام وجدنا أن الغالبية العظمى كبار السن ممن يتناولون أدوية تثبط المناعة أو زرع أعضاء هم الأكثر عرضة لهذه المشاكل".

وذكر أن ذلك لا يمنع أن الفئات الأخرى قد تصاب بهذه الأعراض، لافتا إلى أنه يجب تطعيم أكبر عدد من السكان قبل التفكير في إعطاء جرعة ثالثة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية