احتجاج مئات الأفغان في اليونان على الوجود الأمريكي والحرب في بلادهم

نظم مئات الأفغان مسيرة إلى السفارة الأمريكية في العاصمة اليونانية أثينا مطالبين المجتمع الدولي بالسلام، وحملوا لافتات كتب عليها "أفغانستان تنزف" و"ارفعوا أيديكم عن أرضنا".

وقال أومي نظيم أحد المحتجين: "سئمنا الحرب سئمنا العنف سئمنا مشاهد الجثث. جئنا كلنا إلى هنا معا ونريد السلام من العالم ونريد إنهاء هذه الحرب".

وهتف محتجون آخرون "أوقفوا قتل الأفغان" و"نريد العدالة".

وكانت اليونان في خط المواجهة في أزمة المهاجرين عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون شخص، معظمهم من السوريين والأفغان والعراقيين، بحثا عن ملاذ آمن حيث لا يزال العديد منهم يعيشون في المخيمات بانتظار بحث طلبات لجوئهم.

المصدر: "رويترز"