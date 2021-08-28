هزة أرضية تضرب شمال شرق المغرب
Reuters
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أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5,5 درجات على سلم ريختر، اليوم السبت، بإقليم الدريوش شمال شرق المغرب.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد سالف الذكر أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل الدريوش وقعت عند منتصف النهار.
وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 16 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.582 درجة شمالا وخط الطول 3.625 درجة غربا.
المصدر: "هسبريس"
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