المغرب.. تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات في إقليم تاونات‎‎

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية الخميس في إقليم تاونات، بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن "الهزة التي حدد مركزها بجماعة تابودة بإقليم تاونات وقعت مساء اليوم".

وأضافت: "الهزة سجلت على عمق 54 كم عند التقاء خط العرض 34.691 درجة شمالا، وخط الطول 5.153 درجة غربا".

ولم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بالأرواح أو أضرار بالممتلكات نتيجة الهزة.

المصدر: "هسبريس"