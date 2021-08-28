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مصر.. القضاء يصدر حكمه على المتهمين في قضية "خلية داعش النزهة"

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مصر.. القضاء يصدر حكمه على المتهمين في قضية
Reuters Reuters Staff
دار القضاء العالي في مصر
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أصدرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مصر حكما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش النزهة".

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وفي تفاصيل هذا الحكم، قضت المحكمة بـ"سجن المتهمين في القضية المعروفة لمدة 3 سنوات، وإدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، لاتهامهم مع آخر سبق الحكم عليه بالانضمام لتنظيم داعش".

وجاء هذا الحكم بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهم الأول، عبد الله عبدالرؤوف أحمد علام ( عامل)، وحسام عزام محمد مرسى (مدرب كمال أجسام) في القضية رقم "179 لسنة 2020 النزهة"، اتهاما بأنه خلال الفترة من عام "2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وحيازة مواد مفرقعة الهدف منها ترويع المواطنين"، إذ أنه ورد في نص القانون، "يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو من شارك فيها بأي صورة"، وكانت المحكمة قد عاقبتهم في وقت سابق بالسجن المؤبد، لإدانتهما بـ"حيازة مفرقعات والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي واعتناق أفكاره"، في قضية "خلية داعش النزهة"، كما شمل الحكم إدراج المتهمين على قوائم "الشخصيات الإرهابية".

المصدر: "الوطن"

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