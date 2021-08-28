وزير الخارجية التركي: نرفض تواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية
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جدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، رفض بلاده لتواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية.
وقال خلال كلمة له في مؤتمر قمة بغداد: "لا يجب أن يكون العراق ساحة للتنافس".
وأضافت: "نحن مستعدون لتقديم الدعم للحكومة العراقية في محاربة الارهاب، فضلا عن المشاركة في المشاريع الاستثمارية التي تنهض بالبلاد".
وتابع: "نرفض تواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، لأنه يهدد استقرار العراق".
المصدر: RT
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