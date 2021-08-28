وزير الخارجية التركي: نرفض تواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية

جدد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، رفض بلاده لتواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية.

وقال خلال كلمة له في مؤتمر قمة بغداد: "لا يجب أن يكون العراق ساحة للتنافس".

وأضافت: "نحن مستعدون لتقديم الدعم للحكومة العراقية في محاربة الارهاب، فضلا عن المشاركة في المشاريع الاستثمارية التي تنهض بالبلاد".

وتابع: "نرفض تواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، لأنه يهدد استقرار العراق".

المصدر: RT