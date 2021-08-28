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الملك الأردني يلتقي ماكرون على هامش "مؤتمر بغداد"

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الملك الأردني يلتقي ماكرون على هامش
Reuters
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التقى الملك الأردني عبدالله الثاني، السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي يعقد اليوم بحضور إقليمي ودولي.

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وأشاد الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء، بجهود فرنسا⁩ في دعم هذا المؤتمر.

وكان الملك الأردني، وصل إلى بغداد، السبت، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين، والسفير الأردني في بغداد وأركان السفارة.

المصدر: RT

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