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محمد بن راشد يمنح مكافأة مالية لـ4 أشخاص أنقذوا قطة في دبي

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محمد بن راشد يمنح مكافأة مالية لـ4 أشخاص أنقذوا قطة في دبي
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إنقاذ قطة في دبي
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حصل 4 أشخاص أنقذوا قطة بدبي في حادث تداولته وسائل إعلام إماراتية، على مكافأة من حاكم الإمارة رئيس وزراء البلاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأفاد منقذو القطة التي علقت في إحدى شرفات بناية في منطقة ديرة بدبي، بأنهم حصلوا على مكافأة من آل مكتوم حيث تم تسليم كل واحد منهم 50 ألف درهم وشكرهم على عمل الرحمة الذي قاموا به.

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وقال أحدهم وهو المواطن المغربي أشرف بلينزة لصحيفة "البيان"، إنه حصل على مكافأة قدرها 50 ألف درهم وكذلك حصل كل من الثلاثة الآخرين الذين شاركوا معه في إنقاذ القطة على المبلغ نفسه، وتقدم بالشكر الجزيل إلى آل مكتوم.

كما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن "فريق إنقاذ القطة" أن "هذا التكريم يؤكد أن الإمارات بلد الخير والعطاء، والإنسانية، وأن من يعيش على أرضها يتعلم من قادتها الكثير من أسمى القيم والمبادئ".

وسبق أن أشاد حاكم الإمارة عبر "تويتر" باللفتة الإنسانية عندما تكاتف عدد من الأشخاص لإنقاذ قطة كانت عالقة بشرفة إحدى البنايات في دبي، معربا عن "فخره وسعادته" بكل "مظهر للرحمة" في دبي.

 ودعا آل مكتوم من يعرف المشاركين في إنقاذ القطة إلى أن يدل عليهم ليوجه الشكر لهم.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية

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