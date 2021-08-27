تونس.. القبض على إرهابي مجاز بالفنون الجميلة استقطبته تنظيمات في سوريا

قبضت الوحدات الأمنية في منطقة المكنين التونسية على إرهابي تكفيري يحمل إجازة في الفنون الجميلة، "استقطبته قيادة إرهابية في سوريا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية في موقعها الإلكتروني إن الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي.

ونقلت عن كاتب عام نقابة السلك المدني في المنستير توفيق الشاهر أنه وبالتحقيق معه تبين أنه حائز على إجازة في الفنون الجميلة، وأن "قيادة إرهابية في سوريا" استقطبته عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي سنة 2013.

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وأضاف الشاهر أن المقبوض عليه سافر بعد ذلك إلى تركيا عبر مطار قرطاج الدولي ومنها تحول إلى مخيم الريحانة على الحدود التركية السورية.

وأشار المصدر إلى أنه "تم الاحتفاظ به في انتظار إحالته على مصدر التفتيش".

المصدر: موقع "موزاييك إف إم"