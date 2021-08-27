وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيريه الجزائري والمغربي أزمة العلاقات بين الجزائر والرباط

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصالين هاتفيين مع كل من رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، وناصر بوريطة وزير خارجية المغرب سبل حل أزمة العلاقات بين الجزائر والرباط.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ بأن "الوزير شكري تطرق خلال الاتصالين الهاتفيين إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قدما بتجاوز تلك الظروف".

وأضاف: "أكد شكري لنظيريه الجزائري والمغربي على ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك".

وتابع: "أكد وزير الخارجية المصري على الدور المحوري الذي تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان في آلياته المختلفة".

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT