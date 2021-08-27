المدير العام للأمن العام اللبناني يدعو عسكرييه للصمود في وجه الأزمة التي تعصف بالبلاد

دعا المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مأموريه إلى الصمود في وجه أزمة تعصف بالبلاد قال إنها قد تطول.

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وحذر إبراهيم من "الفوضى التي ستقع إذا سقطت الدولة التي باتت في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي وأمني".

وفي نشرة توجيهية لعسكريي الأمن العام، قال: "يمر لبنان في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري من جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوض مؤسساتها وأنهك مواطنيها".

ولفت إبراهيم إلى تأثير الأزمة الحالية على عسكريي الأمن العام قائلا: "إن المديرية العامة للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة، بكل ما تعانونه من شظف العيش، شأنكم شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات العسكرية والأمنية".

وتابع " أؤكد لكم أن المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات" وأضاف: "التأزم الذي يمر به لبنان قد يطول واجبكم الصمود والوقوف سدا منيعا حماية لوطنكم وأهلكم وشعبكم لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء والكل سيصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات".

وتأتي تصريحات إبراهيم في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشهر مع نفاد إمدادات المحروقات المستوردة مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية أو حتى توقفها وأشعل العديد من الحوادث الأمنية.

المصدر: رويترز