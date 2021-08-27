حريق ضخم داخل معمل للأصباغ في حي الشعلة ببغداد
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أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، الجمعة، اندلاع حريق ضخم داخل معمل لإنتاج الأصباغ في حي الشعلة بالعاصمة بغداد.
وقالت المديرية في بيان لها، إن "حريقا ضخما اندلاع داخل معمل لإنتاج الأصباغ في حي الشعلة منطقة الدوانم".
وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني قامت بزج 10 فرق إطفاء وإنقاذ للسيطرة على النيران".
ولم يشر البيان إلى وقوع ضحايا بشرية نتيجة الحريق.
المصدر: "السومرية نيوز"
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