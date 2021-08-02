حريقان في بغداد والدفاع المدني ينقذ عددا من المواطنين والعمال البنغال

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق اليوم الاثنين إنقاذ عدد من المواطنين وعمال بنغال من حريق وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان صحفي أن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع في الطابق الثامن داخل بناية تجارية لبيع مواد ومستحضرات التجميل ومراكز تجميل أيضا في منطقة المنصور قرب تقاطع الرواد وسط بغداد".

وأضافت، أن "فرقها استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج - اطفاء وإنقاذ - من أجل تعجيل السيطرة على الحادث وإنقاذ من كان فيها من العمال والمواطنين".

وأشارت إلى "أنها تمكنت من إنقاذ عدد من المواطنين و خمسة عمال بنغال الجنسية".

وأفاد مراسلنا في العراق بأن حريقا آخر اندلع بالقرب من مجمع بسماية جنوبي العاصمة بغداد.

وأضاف، أن النيران التهمت مجموعة مخازن للمواد الغذائية، دون وقوع خسائر بشرية.

المصدر: RT