مصر تعلن استعدادها لحدث عالمي

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، أنه تم الانتهاء من العمل بنسبة 98% من طريق الكباش الفرعوني، وهناك استعدادات لحفل عالمي.

وأوضح أنه يجرى وضع اللمسات النهائية خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لحفل افتتاح عالمي له يليق بالأقصر ومصر أمام العام، مؤكدا أنه سيكون كرنفالا تاريخيا يضاهى احتفالية موكب المومياوات الفرعونية.

وأضاف أن أعمال الحفائر فى طريق الكباش مستمرة، وتم الانتهاء من الطريق بنسبة 98%، وكل زائري المنطقة سيستمتعون بالمرور والمشي والتجول داخل هذا الطريق.

وتابع: "هيخلى الأقصر جنة، فهو بمثابة متحف مفتوح، وجار العمل على تنظيف وترميم المعابد، وبالفعل ظهرت النقوش والألوان لأول مرة من بعد بنائها من قبل المصرى القديم".

وشدد على أن الاحتفال بافتتاح مشروع إحياء طريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر سيكون كرنفالا حقيقيا، حيث يتم خلاله العمل على إبراز جمال وآثار وعراقة ومواطني الأقصر ومقوماتها السياحية والأثرية لإرسال رسالة للعالم كله لزيارة الأقصر، والتى يتم التجهيز لها منذ بضعة أشهر.

المصدر: اليوم السابع