مصر تتحدث عن إحداث طفرة في مياه النيل بعشرات مليارات الجنيهات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري فيديو يتحدث فيه عن "المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، حياة كريمة للمزارع المصري وطفرة في إدارة المياه".

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وكشف أنه تم رصد 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين، مشيرًا إلى أن إجمالي أطوال الترع التي يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية يصل إلى 20 ألف كم، بينما تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل أكثر من 2340 كم من الترع.

أضاف أنه تم تطهير 454 ألف كم أطوال ترع بتكلفة 2،4 مليار جنيه في الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021، كما تم تطهير وصيانة 154 ألف كم أطوال مصارف منذ 2014/2015 حتى 2020/2021، وذلك بإجمالي تكلفة 2،2 مليار جنيه.

أشار الفيديو إلى وجود متابعة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل المقاييس وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال تنفيذه.

أوضح الفيديو أن هذا المشروع القومي يسهم في حل مشكلات المزارعين في توفير المياه ووصولها لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية ورفع كفاءة الري في الحقول، ويسهم المشروع كما ورد في الفيديو في القضاء على المخلفات وإلقاء النفايات في الترع والمصارف، ما ينعكس بشكل إيجابي على الحالة الصحية والبيئية في الريف المصري.

ورصد الفيديو ردود فعل المزارعين وسكان بعض القرى على السواء الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا المشروع القومي الذي أسهم في تطهير وتأهيل المجاري المائية في قراهم وحل مشكلاتهم الزراعية المتعلقة بالمياه، مشيرين إلى أنه يحافظ على المياه وصحة المواطنين في ذات الوقت، خاصة أن تلك الترع كانت في الماضي مكانًا للتلوث ونقل العدوى وإلقاء المخلفات والنفايات.

أظهر الفيديو حرص المواطنين على الحفاظ على ما تم من منجزات في هذا المشروع، وعدم تلويث الترع والمصارف بعد أن شهدت قراهم نقله نوعية بهذا الخصوص.

ويعد المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع نقلة حضارية ونوعية تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الري بسهولة للأراضي الزراعية، وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلًا عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية، ليظل هذا المشروع محورا رئيسيا من محاور تطوير الريف المصري والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية