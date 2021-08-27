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لبنان.. جوازات سفر فقط للحائزين على تذكرة سفر مدفوع ثمنها

أخبار العالم العربي

لبنان.. جوازات سفر فقط للحائزين على تذكرة سفر مدفوع ثمنها
Reuters
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قالت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، إنه سيتم استقبال طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر الفورية "فقط للمواطنين الحائزين على تذاكر سفر مقفلة وإيصال يثبت دفع ثمنها".

وكتبت المديرية في تغريدة عبر "تويتر": " تُعلم المديرية العامة للأمن العام المواطنين عن قرارها السماح باستقبال طلبات الحصول أو إبدال جوازات السفر الفورية في دائرة العلاقات العامة فقط للمواطنين الحائزين على تذاكر سفر مقفلة وإيصال يثبت دفع ثمنها على أن يكون موعد السفر خلال مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وذلك اعتبارا من تاريخ 27/08/2021 وحتى إشعار آخر".

هذا وأثارت هذه الخطة غضب اللبنانيين، حيث رد أحد المواطنين على الإعلان قائلا: "هيدا القرار غلط، انا بدبي ومرتي لازم تعمل باسبورت للولاد كرمال قدم عل فيزا تجيبون على دبي، كيف بدي احجز تيكيت قبل ما يكون معي الفيزا؟؟؟؟؟؟".

المصدر: RT

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