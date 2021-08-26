مصر.. 221 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الخميس تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات، مقابل 203 إصابات و8 وفيات أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الخميس بلغ 287159 شخصا، منهم 237056 تم شفاؤهم، و16701 حالة وفاة.

المصدر: "رويترز"