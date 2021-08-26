وسائل إعلام تونسية تنشر قائمة بـ"قيادات إخوانية" في ليبيا محظور دخولها تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية بأن السلطات عممت على المنافذ والحدود قائمة تضم أسماء قادة "بجماعة الإخوان" الليبية لمنعهم من دخول البلاد.

وذكر موقع "الوسط نيوز" التونسي أن من "أبرز القيادات الممنوعة من دخول تونس، رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخواني خالد المشري، والمفتي المعزول الصادق الغرياني".



وبين المصدر أن السلطات التونسية قامت بتعميم القائمة المذكورة على المنافذ البحرية والبرية والجوية خلال الساعات الماضية.

وأشار الموقع إلى أن "مصادر أمنية رفيعة المستوى اتخذت القرار بمنع بعض القيادات المتشددة إلى تتواجد في غرب ليبيا من دخول تونس"، مؤكدا "وجود تخوف من أي عمليات تخريبية في داخل البلاد خلال الفترة الراهنة".

المصدر: RT + "الوسط نيوز" التونسي