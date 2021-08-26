فؤاد حسين: المقارنة بين وضع القوات الأمريكية بين أفغانستان والعراق فيها أخطاء كثيرة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الوضع في البلاد يختلف عن أفغانستان، مشيرا إلى أنه "لا توجد حركة مثل طالبان، وأن القوات الأمريكية الموجودة في العراق قليلة العدد".

وقال في مقابلة خاصة عبر برنامج "قصارى القول" لسلام مسافر على شاشة RT: "المقارنة بين وضع القوات الأمريكية بين أفغانستان والعراق فيها أخطاء كثيرة، ومنها أن القوات الأمريكية في العراق أقل بكثير مما هي في أفغانستان، وأن الحكومة العراقية لا يمكن مقارنتها مع حكومة أفغانستان، ولا حتى القوات العسكرية العراقية يمكن مقارنتها مع القوات الأفغانية".

وأضاف: "للعراق تجربة مهمة في محاربة "داعش" المنظمة الإرهابية المنهارة، وأن تخفيف التوتر في المنطقة يفضي إلى تخفيف الاحتقان في الداخل العراقي".

وتابع: "العراق يعاني من مشاكل وخروقات في البروتوكول أثناء زيارة بعض المسؤولين لإيران، والعلاقات بين البلدين علاقات قوية على رغم المشاكل بينهما".

وبشأن الانتخابات العراقية، قال: "لا توجد أسباب لتأجيل الانتخابات النيابة في العراق وستجرى في الموعد وهناك قرار دولي بالإجماع لدعم المسيرة الانتخابية سياسيا وماليا".

وفيما يتعلق بمشكلة اللاجئين العراقيين، شدد على أن "الوزارة تتابع باهتمام مشكلة اللاجئين العراقيين في بيلاروس ولتوانيا، وأوقفنا رحلات الطيران إلى مينسك، وفي العراق عصابات الاتجار بالبشر تبتز الباحثين عن اللجوء بآلاف الدولارات".

المصدر: RT