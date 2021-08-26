تحذير للمصريين من "برك الموت"

حذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في مصر في بيان لها، اليوم الخميس، مرتادي شواطئ العجمي غربي الإسكندرية من التوغل لمسافات بعيدة في البحر لمن لا يجيدون السباحة.

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وأوضحت إدارة المصايف أن مياه شواطئ العجمي تنتشر داخلها أماكن منخفضة فيما يسمى "البرك"، وتكون عميقة، وقد يعرض الوصول لها إلى الغرق، مشددة على ضرورة التزام المصطافين بالسباحة في مسافة آمنة قريبة من الشاطئ.

وتضم محافظة الإسكندرية 66 شاطئًا خاضعة لإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

وكان قائد فريق "غواصين الخير" في مصر إيهاب المالحي، قد كشف عن تفاصيل إنقاذ 11 من المصطافين من الغرق في أول أيام ارتفاع الأمواج في شواطئ الإسكندرية.

وأوضح أن عملية الإنقاذ تمت بالصدفة أثناء وجود أعضاء الفريق في مياه البحر بشاطئ أبوهيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، للبحث عن غريق شاب لقي مصرعه في نفس الشاطئ.

وقال المالحي، إنه أثناء نزول 6 غواصين للبحث عن جثمان الغريق تم بالصدفة إنقاذ 11 شخصا آخرين كانوا يصارعون الغرق بسبب ارتفاع موج البحر، وعدم وجود منقذين في الشاطئ، فيما تم انتشال جثة الغريق بعد ذلك.

المصدر: مصراوي