تقرير: ناقلة النفط الإيرانية المقررة إلى لبنان لم تغادر بعد

لم تغادر ناقلة نفط إيرانية تحمل وقودا إلى لبنان إيران حتى اليوم، لكن من المتوقع أن تغادر بحلول يوم الجمعة، وفقا لموقع TankerTrackers.

وقال موقع تتبع السفن وشحنات وتخزين النفط الخام في عدة مناطق جغرافية في تغريدة عبر "تويتر": بخصوص الوقود الإيراني للبنان وبناء على ملاحظاتنا، نتوقع أن تغادر الناقلات في موعد لا يتجاوز الجمعة. إحدى السفن محملة بالوقود لشبكة الطاقة وأخرى محملة بمادة البنزين".

2021-08-25 UPDATE (2) regarding Iranian fuel for Lebanon:



Based on our observations, we now anticipate that the tankers will depart no later than Friday. One is laden with fuel for the power grid while the other is loading gasoline.



Our clients have all of the details.



Thx

/TT — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) August 25, 2021

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أعلن يوم الخميس الماضي أن أول سفينة من إيران محملة بالمازوت ستبحر "خلال ساعات وما يفصلنا عنها مسافة الطريق فقط، وستتبعها سفن أخرى"، مبينا "أننا أعطينا الأولوية لمادة المازوت، فالبنزين حاجة السيارات، ولكن المازوت تتوقف عليه المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز".

المصدر: RT