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تقرير: ناقلة النفط الإيرانية المقررة إلى لبنان لم تغادر بعد

أخبار العالم العربي

تقرير: ناقلة النفط الإيرانية المقررة إلى لبنان لم تغادر بعد
Reuters
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لم تغادر ناقلة نفط إيرانية تحمل وقودا إلى لبنان إيران حتى اليوم، لكن من المتوقع أن تغادر بحلول يوم الجمعة، وفقا لموقع TankerTrackers.

وقال موقع تتبع السفن وشحنات وتخزين النفط الخام في عدة مناطق جغرافية في تغريدة عبر "تويتر": بخصوص الوقود الإيراني للبنان وبناء على ملاحظاتنا، نتوقع أن تغادر الناقلات في موعد لا يتجاوز الجمعة. إحدى السفن محملة بالوقود لشبكة الطاقة وأخرى محملة بمادة البنزين".

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، أعلن يوم الخميس الماضي أن أول سفينة من إيران محملة بالمازوت ستبحر "خلال ساعات وما يفصلنا عنها مسافة الطريق فقط، وستتبعها سفن أخرى"، مبينا "أننا أعطينا الأولوية لمادة المازوت، فالبنزين حاجة السيارات، ولكن المازوت تتوقف عليه المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز".

المصدر: RT

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