لبنان.. ردود أفعال وتبادل للتهم قبيل وصول سفينة المازوت من إيران

أثار إعلان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، إبحار سفينة إيرانية تحمل المازوت إلى لبنان، ردود فعل متعددة، بين مؤيد ومعارض، فيما تصدر هاشتاغ #شكرا_إيران موقع "تويتر".

فبعد اعتبار رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري أن هذه الخطوة "ستحمل معها مخاطر وعقوبات إضافية"، رد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير الأسبق، وئام وهاب، على الحريري قائلا: " كلام الحريري قطع الطريق على تشكيل الحكومة. وهل يريد سعد الاستمتاع بطوابير الذل لإرضاء أسياده الأمريكيين؟".

كلام الحريري قطع الطريق على تشكيل الحكومة. وهل يريد سعد الإستمتاع بطوابير الذل لإرضاء أسياده الأميركيين؟ . — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) August 19, 2021

فما كان من عبدالسلام موسى، وهو منسق الإعلام في "تيار المستقبل" الذي يترأسه الحريري، إلا أن رد على وهاب قائلا: " يبدو أن الشياطين التي حذرت منها يا وئام وصلت على متن السفن الإيرانية تحمل أمر عمليات بتعطيل التأليف.. قطاع الطرق على البلد هم ازلام محور الممانعة".

وأضاف: "جوابا على سؤالك.. الحريري معني بكرامة اللبنانيين.. أما أنتم فمعنيون بفتاوى المرشد الإيراني".

يبدو أن الشياطين التي حذرت منها يا وئام وصلت على متن السفن الايرانية تحمل أمر عمليات بتعطيل التأليف .. قطاع الطرق على البلد هم ازلام محور الممانعة!

وحواباً على سؤالك .. الحريري معني بكرامة اللبنانيين .. أما انتم فمعنيون بفتاوى المرشد الإيراني! https://t.co/WJ8c2uEHDK — Abdel Salam Moussa (@abdel_s_moussa) August 19, 2021

وفي السياق نفسه، حمل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس الجمهورية ميشال عون، مسؤولية "عما يمكن أن يلحق بالبلد"، بعد وصول السفن الإيرانية إلى لبنان.

وكتب جعجع في تغريدة عبر "تويتر": إلى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، لأسابيع خلت والشركات الخاصة وبعض القطاع الخاص يحاول أن يحصل من وزير الطاقة، الذي هو وزيركم، على إذونات لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية وطرحه في السوق بأسعاره الحقيقية بعد أن عجزت الدولة عن تأمينه مدعوما، ولكن لم يستجب وزير الطاقة. وإذ بنا نفاجأ بأن حزب الله، سيأتي بباخرة مازوت ويفرغها أغلب الظن في مصفاة الزهراني، فهل يا فخامة الرئيس تتركون الحزب الذي صادر القرار الاستراتيجي والعسكري والأمني، بأن يصادر اليوم القرار الاقتصادي، ضاربا اللبنانيين ومصالحهم عرض الحائط ومسقطا القطاع الخاص نهائيا؟".

إلى فخامة رئيس الجمهورية @General_Aoun

لأسابيع خلت والشركات الخاصة وبعض القطاع الخاص يحاول ان يحصل من وزير الطاقة، الذي هو وزيركم، على أذونات لاستيراد البنزين والمازوت بأسعاره الحقيقية وطرحه في السوق بأسعاره الحقيقية بعد ان عجزت الدولة عن تأمينه مدعوما ولكن لم يستجب وزير الطاقة. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 19, 2021

وتوجه جعجع إلى عون متسائلا: "هل تدري يا فخامة الرئيس ما الذي سيلحق بلبنان من جراء باخرة المازوت هذه في الوقت الذي متاح فيه استيراد هذه المادة شرعا وقانونا من السوق الدولية، لو لم يقم وزير الطاقة بمنع الاستيراد وقمعه؟".

وأضاف: "إنكم تتحملون يا فخامة الرئيس المسؤولية الكاملة عما يمكن أن يلحق بالبلد من جراء عدم تحرير استيراد النفط والأدوية وغيرها في الوقت الذي تتركون فيه "حزب الله" يقوم بالأمر بوسائل ملتوية وغير قانونية دوليا ستعرض لبنان لكارثة حقيقية".

إنكم تتحملّون يا فخامة الرئيس المسؤولية الكاملة عما يمكن ان يلحق بالبلد من جراء عدم تحرير استيراد النفط والأدوية وغيرها في الوقت الذي تتركون فيه "حزب الله" يقوم بالأمر بوسائل ملتوية وغير قانونية دوليا ستعرِّض لبنان لكارثة حقيقية. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) August 19, 2021

أما النائب فؤاد مخزومي فاعتبر أن "دخول السفن الإيرانية الأراضي اللبنانية قرار خطير ستكون انعكاساته سلبية لجهة تأثر لبنان حتما بالعقوبات المفروضة على إيران منذ العام 2018 والتي ستفرض على لبنان حصارا اقتصاديا جديدا من نوعه يقيّد حركة البلد المصرفية لجهة تعامل مصرف لبنان مع المصارف المراسلة في أمريكا تحديدا".

دخول السفن الإيرانية الأراضي اللبنانية قرار خطير ستكون انعكاساته سلبية لجهة تأثر #لبنان حتماً بالعقوبات المفروضة على إيران منذ العام ٢٠١٨ والتي ستفرض على لبنان حصاراً اقتصادياً جديداً من نوعه يقيّد حركة البلد المصرفية لجهة تعامل مصرف لبنان مع المصارف المراسلة في أميركا تحديداً — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 19, 2021

من جهة أخرى، فقد شكر عدد من المغردين إيران على هذه الخطوة، ونشروا تغريدات مستخدمين هاشتاغ #سفينة_الوعد_الصادق #سيد_الوعد_الصادق #شكراً_إيران.

فيما اعتبر آخرون أن هذه الخطوة تسيء للدولة للبنانية، وإن هذه المحروقات التي ستأتي من إيران هي أصلا مهربة من لبنان.

حدا يقلّو ل الرئيس ... و ل صهرو

و ل يلي جابوُن عالسلطة



انو الدويلة officially عم تسرح و تمرح عنّا.. @LBpresidency@Gebran_Bassil#شكرا_ايرانpic.twitter.com/6O9hvmfdU4 — Fabienne T. khalil | فابيان خليل (@fabiennekhalil) August 19, 2021

#حزب_الله هرب عايران و سوريا محروقات تقدر ب 4 مليار دولار آخر سنتين باعن ب

10٪ من سعرن العالمي

و هلأ جايب محروقات بيقول من إيران، تقدر ب 100 مليون دولار و بدو يبيعها للبنانيي بحقها#شكرا_ايران عبتبيعينا جزء بسيط من السارقتي منا — Hicham el turk (@hachem_turk) August 19, 2021

المصدر: RT