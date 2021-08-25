السلطات العراقية تعلق على أنباء غلق مطار العاصمة في يوم قمة بغداد

علقت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الأربعاء، على أنباء غلق مطار بغداد الدولي في يوم وصول زعماء مجموعة دول لحضور مؤتمر قادة دول الجوار.

وذكرت في بيان صحفي، أن "حركة الملاحة الجوية في البلاد تسير بصورة طبيعية".

وأضافت: "لا يوجد غلق للأجواء أمام حركة الطيران خلال الأيام القادمة".

يذكر أن معلومات انتشرت في وسائل الإعلام العراقية عن وجود قرار بإغلاق مطار بغداد الدولي أمام حركة الطيران، تزامنا مع وصول قادة دول لحضور مؤتمر في العاصمة العراقية.

المصدر: RT