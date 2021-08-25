ليبيا تعلق على قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

أعربت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الأربعاء، عن أسفها لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب.

وقال بيان الخارجية الليبية، التي ترأس الدورة الحالية لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، "نعرب عن عميق أسفنا لما آلت إليه العلاقات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة المغربية".

ودعا البيان الدولتين إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد، والتمسك بالمبادئ والأهداف المشتركة التي أسس من أجلها اتحاد المغرب العربي خدمة لتطلعات شعوبنا".

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أمس الثلاثاء، معللة ذلك بما وصفته "أفعالا عدائية" من قبل المغرب.

المصدر: RT