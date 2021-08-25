السعودية تعلن إجراءات جديدة للمقيمين القادمين إليها من دول محظورة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إجراءات جديدة تخص المقيمين القادمين إليها من الدول من الدول المحظورة بسبب جائحة كورونا، والتي سبق تعليق القدوم منها.

وحسب بيان للوزارة فقد تم السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول على أن يكونوا استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، والذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.#وزارة_الداخليةpic.twitter.com/6YRwTPBhMs — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) August 24, 2021

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في البلاد، وإلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتا للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وأضافت أن ذلك يشمل القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب دخول المملكة.

كذلك أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تحديثًا لإجراءات القدوم للمقيمين في المملكة من الدول المحظورة،

وحسب صحيفة "سبق" فقد نص التحديث على السماح للمقيمين من الدول المحظورة وعددها 11 دولة بالقدوم المباشر دون حجر صحي، أو الإقامة في دولة أخرى غير دولهم شريطة تلقي الجرعتين كاملتين في المملكة.

وأوضحت الصحيفة أنه وبناء على ذلك فلن يتم دخول المملكة بشكل مباشر لأي من الحالات الآتية:

ـ متلقي الجرعة الواحدة داخل المملكة أو خارجها.

ـ متلقي الجرعتين خارج المملكة.

ـ متلقي لقاح غير معتمد في المملكة.

المصدر: RT + "سبق"