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شاهد.. قوات مصرية توجه ضربات صاروخية دقيقة في الصين ضمن "الجيش 2021"

أخبار العالم العربي

شاهد.. قوات مصرية توجه ضربات صاروخية دقيقة في الصين ضمن
RT
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شاركت قوات الدفاع الجوي المصرية في أولى مراحل مسابقة "السماء الصافية" ضمن الألعاب العسكرية الدولية 2021، وذلك بمشاركة فرق من الدفاع الجوي لست دول بما فيها روسيا ومصر.

شاهد.. قوات مصرية توجه ضربات صاروخية دقيقة في الصين ضمن
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وتمكن الجيش المصري في المرحلة الأولى من توجيه إصابات دقيقة لبعض الأهداف المطلوبة في المسابقة، وفقا لفيديو نشره منظمو المسابقة في الصين.

شاهد.. قوات مصرية توجه ضربات صاروخية دقيقة في الصين ضمن

وظهرت مجموعة من قوات الجيش المصري داخل مدرعة عسكرية، حيث وجهت ضربة صاروخية للهدف في إصابة دقيقة.

المصدر: RT

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