مصر.. اجتماع طارئ لغرفة صناعة السينما لبحث أزمة زيادة رسوم التصوير في الشوارع

أكد سيد فتحي، مدير عام غرفة صناعة السينما في مصر، أنه سيتم عقد اجتماع طارئ الأربعاء في مقر الغرفة لمناقشة قرار إصدار محافظة القاهرة، بزيادة أسعار أماكن التصوير في المحافظة.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصدر قرارا جديدا بشأن تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق محافظة القاهرة.

وجاء في نص القرار الصادر، تحصيل مبالغ مقررة وثابتة تم اعتمادها من محافظ القاهرة ومدير إدارة العلاقات العامة، وكانت المبالغ المقررة هي 15 ألف جنيه في الساعة مقابل التصوير في أحد شوارع أو أبنية أو جراجات محافظة القاهرة، ومبلغ 100 ألف جنيه مقابل التصوير في يوم كامل.

وفي سياق متصل، علق المنتج جابي خوري، في تصريح خاص لـ "القاهرة 24"، على قرار زيادة أسعار أماكن تصوير التي تصل لـ100 جنيه في يوم كامل، قائلا إنه "قرار عشوائي وغير مدروس بالمرة".

وأشار إلى أن "هذا القرار سيضر صناعة السينما على الصعيد المحلي والدولي".

وتابع أنه "بذلك القرار زاد الحمل على المنتجين بشكل أكبر، حيث أنه يطلب من المنتج الذي يأتي ليصور داخل مصر دفع مبلغ نحو 6 آلاف دولار في اليوم، هذا مقابل المكان فقط، وذلك غير باقي التكاليف الأخرى للإنتاج".

المصدر: "القاهرة24"