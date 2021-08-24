السيسي يتابع تطوير بعض المواقع الهندسية والبيئية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن تتسم التصميمات الهندسية لساحة الشعب والنصب التذكاري بالعراقة والإرث الحضاري، لتعكس دورها الدستوري كأحد أركان السلطات الأساسية بالدولة.

وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، اجتمع اليوم مع مستشاره للتخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين، وجرى خلال الاجتماع "متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

كما تم متابعة بعض المشروعات التي تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، بما فيها سير العمل في جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، وأكد السيسي أنه يتم تطوير هذه الأضرحة بشكل متكامل، سواء داخليا أو بالمحيط الخارجي لمواقعها، وذلك على نحو يراعي طابعها التاريخي والروحاني.

ولفت إلى أن الاجتماع شهد أيضا استعراض جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة في بعض المناطق بالقاهرة، فضلا عن الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر وتطورات مشروع الدلتا الجديدة على امتداد محور الضبعة والذي يهدف إلى إنشاء مجتمع زراعي وصناعي متكامل وزيادة الرقعة الزراعية وسد الفجوة الغذائية، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى تطورات العمل في بعض المشروعات التنموية في محافظة بورسعيد.

المصدر: "الوطن"