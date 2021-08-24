مصر.. ممرضة تنقذ 8 أطفال من موت كارثي

تمكنت ممرضة مصرية من إنقاذ 8 أطفال رضع من موت كارثي، بعد انقطاع وتوقف الأكسجين داخل حضانة خاصة بمدينة قنا بصعيد مصر.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية صممت الممرضة على الاستمرار في إنقاذ الرضع رغم إصابتها بضيق تنفس نتيجة نقص الأكسجين داخل غرفة الحضانة.

وقالت شادية حسين، الممرضة بإحدى المراكز الطبية المخصصة للحضانات، إنها كانت تعمل عملها الطبيعي يوم الواقعة حيث فوجئت بحدوث انفجار لمنظم شبكة الأكسجين داخل الحضانة، مما تسبب في توقف وانقطاع الأكسجين عن 9 رضع كانوا محجوزين بالحضانة.

وأضافت أنها بعد انقطاع الاكسجين أصيبت بحالة من ضيق التنفس والدوار نتيجة نقص الأكسجين، ولكنها أصرت على إنقاذ الاطفال من نقص الأكسجين ومنع دخولهم في مرحلة الخطر، مشيرة أنها قامت بإنقاذهم بمساعدة زميلاتها وشباب المنطقة، حتى تم انقاذ جميع الأطفال، مؤكدة أنها أصيبت بحالة إغماء عقب إنقاذهم ووصولهم إلى الحضانات الأخرى، مشيرة أن الرضيعة الوحيدة التي توفيت كانت محولة من مركز دشنا نتيجة معاناتها من نقص الأكسجين.

المصدر: المصري اليوم