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مصر.. مواطن يبيع المخدرات لأجنبي عبر "تيك توك" والأمن يتحرك

أخبار العالم العربي

مصر.. مواطن يبيع المخدرات لأجنبي عبر
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
عنصر من الأمن المصري
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أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية عن كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، لقيام أحد الأشخاص بعرض مواد مخدرة على آخر مقابل الحصول على مبلغ مالي.

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وكشف الأمن المصري ملابسات مقطع فيديو، يظهر قيام أحد الأشخاص، وهو مصري الجنسية، يتحدث مع أجنبي، ويعرض عليه شراء مواد مخدرة مقابل مبلغ مالي محدد، فضلاً عن رفض الأخير لذلك. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخص المصري الذي يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وعلى إثر التحريات وتقنين الإجراءات، استطاعت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر "البانغو" ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبمواجهته بمقطع الفيديو المشار إليه أيد مضمون ما جاء بالتحريات، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: "الوطن"

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