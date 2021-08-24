مصر..بروتوكولات جديدة للتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا

كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، عن آخر التطورات بخصوص تحديثات بروتوكول العلاج المصري المخصص للتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا.

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وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، أوضح حسام حسني أن "اللجنة العلمية لمكافحة وباء فيروس كورونا، اجتمعت صباح أمس الاثنين، للاتفاق على آخر التحديثات لبروتوكول العلاج المصري المخصص للتعامل مع الإصابة بفيروس كورونا".

وأشار رئيس اللجنة العلمية إلى أن "بروتوكول علاج فيروس كورونا بعد التحديثات، سيشمل العلاج بالأجسام المضادة، بالإضافة إلى بعض الأدوية المحفزة لجهاز المناعة"، مؤكدا أن "التحديثات الجديدة ستطبق خلال أيام، بعد موافقة وزيرة الصحة، هالة زايد، عليها".

كما أضاف حسني: "اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، كانت قد لاحظت أن بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا يحدث لها تليف أو التهاب على مستوى نسيج الرئة بصفة شديدة، وعلى أثره بدأنا نضع أدوية ببروتوكول علاج تمنع حدوث هذا التليف، وتحديثات بروتوكول العلاج تتم باستمرار وعلى مدار الساعة"، موضحا أن "الدولة نجحت في الفترة الأخيرة أيضا في توفير احتياطي كبير جدا من الأكسجين اللازم لمصابي فيروس كورونا".

وشدد حسام حسني على أن "مصر تمتلك خبرة الآن في التعامل مع هذا الفيروس"، لافتا إلى أن "كلمة "مستجد" التي كانت تلازم وصف فيروس كورونا دائما، أصبحت غير موجودة في القاموس المصري.

المصدر: "الوطن"