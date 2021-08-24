التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه خميس مشيط بالمملكة.
وقال التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) August 23, 2021
التحالف: نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.#واس_عام
#عاجل— واس العام (@SPAregions) August 23, 2021
التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام
وأكد: "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) August 23, 2021
التحالف: استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية.#واس_عام
المصدر: "واس"