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التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
Reuters Khaled Abdullah
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه خميس مشيط بالمملكة.

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وقال التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

وأكد: "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية". 

المصدر: "واس"

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