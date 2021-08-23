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ضبط كميات من الأسلحة والألغام في محافظة البيضاء اليمنية

أخبار العالم العربي

ضبط كميات من الأسلحة والألغام في محافظة البيضاء اليمنية
Reuters Khaled Abdullah
عناصر من قوات الحوثيين.
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تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء جنوب غرب اليمن والتي تخضع مناطق واسعة فيها لسيطرة الحوثيين، اليوم الاثنين، من ضبط كميات من الأسلحة والألغام في عمليتين أمنيتين منفصلتين.

وأوضح مصدر أمني لوسائل إعلام تابعة للحوثيين أن "العملية الأولى كشفت عن مخزن لتخزين الأسلحة بأحد المساجد بمنطقة الحبج بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، فيما تمثلت العملية الثانية بالعثور على 104 ألغام أرضية كانت مخبأة بمنزل المدعو أحمد علي الحاج البرماني، أحد القيادات التكفيرية بمنطقة آل برمان بمديرية الزاهر".

وأضاف المصدر الأمني أن العمليتين الأمنيتين تمتا بالتعاون مع الشرفاء من "أبناء المنطقة الذين كان لهم الدور الأبرز في تحقيق الإنجاز".

وأوضح أن "العناصر التكفيرية كانت تعد لاستهداف المواطنين والجيش واللجان الشعبية لولا يقظة الأجهزة الأمنية التي حالت دونما استكمال تلك الجماعات لمخططها".

المصدر: RT

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