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بالفيديو.. اندلاع حرائق في غلاف غزة

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. اندلاع حرائق في غلاف غزة
Reuters
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اندلعت 10 حرائق في أحراش مستوطنات غلاف غزة، نتيجة البالونات الحارقة المنطلقة من القطاع، اليوم الإثنين، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة، إن خمسة نيران اندلعت غرب النقب، و4 في مستوطنة "كيسوفيم"، وواحدة في مستوطنة "بئيري"، مشيرة الى أن طواقم الإطفاء هرعت إلى أماكن النيران للعمل على إخمادها.

يذكر أن أن حالة من التوتر تسود بين إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع غزة بعد مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومتظاهرين السبت الماضي بالقرب من السياج الفاصل وإصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة، وكذلك إغلاق مصر لمعبر رفح البري نتيجة هذه الأحداث.

المصدر: "شهاب"

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