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مستشفى غزة الأوروبي يعلن عن وجود سلالة "دلتا" المتحورة من كورونا في القطاع

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مستشفى غزة الأوروبي يعلن عن وجود سلالة
Reuters MOHAMMED SALEM
التطعيم ضد فيروس كورونا في قطاع غزة
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أعلن "مستشفى غزة الأوروبي" عن وجود سلالة "دلتا" المتحورة لفيروس كورونا في القطاع، مشيرا إلى أن هناك موجة جديدة شديدة الانتشار تصيب كل الفئات العمرية.

وقال رئيس المستشفى الدكتور يوسف العقاد: "ثبت وجود (سلالة دلتا) من فيروس كورونا في غزة وهي الأسرع انتشارا والأكثر فتكا وتصيب الأطفال".

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وأضاف: "هناك طفل عمره 6 شهور مصاب بكورونا في مستشفى غزة الأوروبي، ونحن أمام موجة شديدة الانتشار وتصيب كل الفئات العمرية".

 

المصدر: RT

 

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