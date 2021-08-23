شاهد.. موقف طريف للسيسي مع مذيعة على الهواء

مازح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقدمة برنامج صالة التحرير عزة مصطفى، المذاع على قناة صدى البلد، في نهاية مكالمته الهاتفية.

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وقال الرئيس المصري مازحا: "هقول للمخرج يديكى 10 دقايق بدل اللى أخدتهم من وقت الحلقة".

وتحدث الرئيس المصري خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" عن قضية تطوير التعليم قائلا: "قعدنا سنين طويلة نقول نريد تطوير التعليم ودخلنا نأخذ خطوات، والمستقر على مدى الـ40 سنة اللى فاتوا أصبح حالة مصرية فى مسار التعليم لأولادنا".

وتابع الرئيس المصري: "الهدف الآن من تطوير التعليم أننا نعمل تطوير حقيقى لبناء شخصية حقيقية الناس تؤهلك لسوق العمل، وبعد كل هذا نجد من يصور ذلك كأن الدولة ضد أولادها".

المصدر: صدى البلد